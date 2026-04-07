Донские врачи спасли жизнь 14-летней девочке с редкой патологией. Бригада хирургов из Областной детской клинической больницы провела уникальную операцию, не имеющую аналогов в России.

Операция была сложной из-за того, что аневризма срослась с соседними органами. Хирургам пришлось действовать очень точно, так как любое неверное движение могло привести к серьезным последствиям.

Медики успешно удалили опасный участок и восстановили поврежденный сосуд без использования искусственных имплантов. Это позволит пациентке в будущем иметь детей. Девочка была выписана из больницы через 9 дней после операции и сейчас проходит курс реабилитации и регулярные обследования.

В операции участвовали сердечно-сосудистый хирург Анатолий Филоненко, а также мультидисциплинарная команда врачей, включая Рачика Гаспаряна, Илимдара Биналиева и анестезиолога-реаниматолога Наталью Путилину.

По информации правительства Ростовской области, за последние 20 лет в мире зафиксировано не более десяти подобных случаев у детей. Не было готовых решений, не было возможности проконсультироваться с коллегами по аналогичному опыту.
Фото: правительство РО.
