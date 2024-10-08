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В Каменске-Шахтинском запустили фейерверк, несмотря на запрет губернатора.

В Каменске-Шахтинском запустили фейерверк, несмотря на запрет губернатора.
В Каменске-Шахтинском Ростовской области 8 октября около 01:30 был запущен фейерверк, несмотря на запрет губернатора. Серия пугающих хлопков разбудила местных жителей глубокой ночью.

Люди испугались, решив, что сработала система противовоздушной обороны. Однако оказалось, что это были фейерверки, запущенные в небо. Возможно, у кого-то был праздник, который закончился красочными выстрелами в ночное небо.

С 1 декабря 2023 года введён запрет на использование пиротехнических изделий. Накануне 9 мая он был временно отменён, но затем снова продлён до 1 декабря 2024 года. Под запрет попали все виды пиротехники, включая ракеты, хлопушки, бенгальские огни и фонтаны холодного огня, которые могут издавать громкие звуки при запуске. Однако есть исключения: хлопушки, бенгальские огни и фонтаны холодного огня можно использовать без ограничений.

Если будут обнаружены нарушители, их могут привлечь к административной ответственности и наложить штраф в размере до 15 тысяч рублей.
Фото: соцсети
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