В районе Ворошиловского моста запустили фейерверк, несмотря на запрет

Фото: Соцсети.

В центре Ростова-на-Дону запустили фейерверк, несмотря на запрет губернатора. Серия залпов прогремела 26 сентября около 21:00.Жители Ростова не на шутку испугались, когда услышали звуки взрывов и свет в небе. Люди подумали, что работают системы ПВО, но выглянув в окно увидели яркие вспышки фейерверков. Ростовчане записали видео и поделились им в соцсетях.На удивление, горожане не сошлись во мнениях касательно нарушения запрета. Кому-то кажется, что это не повод отказывать себе в радостях жизни, другие осуждают подобное безответственное поведение.Запрет на использование пиротехники действует с 1 декабря 2023 года. Под ограничения попали изделия, которые запускают в воздух и издают громкий звук. Исключение сделали для хлопушек, бенгальских огней и фонтанов холодного огня. Нарушителям грозит штраф до 15 тысяч рублей и привлечение к административной ответственности.