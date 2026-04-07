Водителей Ростовской области предупредили об ухудшении погодных условий из-за дождя. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Ростовской области.

Водителей региона призывают к повышенной осторожности.

Для обеспечения безопасности рекомендуется: снизить скорость движения; соблюдать безопасное расстояние до впереди идущего автомобиля; оставлять достаточный боковой интервал; избегать резких и неожиданных манёвров; выбирать скорость, соответствующую текущим дорожным условиям.

Пешеходам стоит переходить дорогу только в специально оборудованных местах. Также рекомендуется использовать одежду с отражающими элементами для лучшей видимости на дороге.
Фото: Госавтоинспекция РО
