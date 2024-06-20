День солнцестояния в Ростове продлится почти 16 часов
В Ростове-на-Дону самый длинный день в году придется на 20 июня. Подробнее о дне летнего солнцестояния сообщил DonDay.ru.
Долгота дня составит 15 часов 56 минут. В Сочи он продлится чуть меньше: 15 часов 26 минут. Дольше всего день будет в северных регионах страны. В Москве этот период составит 17 часов 34 минуты, а на крайнем севере и вовсе может продолжаться круглосуточно - это и есть полярный день.
— Конкретная продолжительность дня и ночи в день солнцестояния очень сильно зависит от широты места наблюдения. Чем севернее расположен наблюдатель, тем дольше продолжается день, — цитирует портал заведующего астрономической обсерваторией парка Горького Николая Дёмина..
На фото: видимый путь Солнца по небу в течение года.
Летним солнцестоянием принято называть день, когда Солнце находится наиболее высоко над горизонтом. По крайней мере, так это выглядит для наблюдателей с Земли.
— Это момент прохождения Солнца через самую северную точку эклиптики, — добавил ученый. — В свою очередь, эклиптика представляет собой проекцию видимого пути центра солнечного диска за год. Если ежедневно отмечать положение светила в зените, то получится большой круг. Это и есть эклиптика Солнца.
Именно с летнего солнцестояния начинается астрономическое лето. Затем день постепенно уменьшается на несколько минут в сутки, а ночь, напротив, увеличивается. Этот процесс продлится до 21 декабря, когда наступит зимнее солнцестояние.
Эклиптика представляет собой круг, по которому плоскость орбиты Земли пересекает небесную сферу.
В 2024 году летнее солнцестояние начнется 20 июня в 23:51 по московскому времени. Однако дата может меняться в разные годы. Чаще всего самый длинный день приходится на 20 или 21 июня, но иногда может выпасть на 22 июня. Последний раз это случилось в 1975 году, в следующий ожидается в 2203 году.
Еще реже можно наблюдать солнцестояние 19 июня. На эту дату летнее солнцестояние еще ни разу не приходилось после 1582 года. И не прогнозируется в ближайшие 500 лет. В следующий раз самый длинный день выпадет на 19 июня в 2488 году.