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Стало известно, когда наступит день осеннего равноденствия

Стало известно, когда наступит день осеннего равноденствия
Ростовский астроном рассказал, когда наступит день осеннего равноденствия. Портал DonDay со ссылкой на заведующего астрономической обсерваторией парка Горького в Ростове Николая Демина сообщил, что смена сезонов в этом году ожидается 22 сентября.

Осеннее равноденствие — это астрономическое явление, когда центр солнечного диска пересекает небесный экватор и перемещается из северной полусферы в южную. В северном полушарии начинается астрономическая осень, а в южном — астрономическая весна.

Считается, что до 22 сентября нужно завершить все дела. Раньше осеннее равноденствие широко праздновали, устраивая застолья с различными угощениями, например, пирогами с брусникой и яблоками. Люди верили, что празднование принесет достаток и благополучие.

Обычно осеннее равноденствие наступает 22 или 23 сентября, но в этом году оно произойдет 22 сентября в 15:43 по московскому времени. Редко, но день равноденствия может наступить 21 (в 2096 году) или 24 сентября (в 1903 году), подчеркнул специалист.

С наступлением осеннего равноденствия световой день начнет стремительно сокращаться и станет короче ночи. Этот процесс продлится до 21 декабря 2024 года — до зимнего солнцестояния.
Фото: Ростов ру
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