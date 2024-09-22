Стало известно, когда наступит день осеннего равноденствия

Фото: Ростов ру

Ростовский астроном рассказал, когда наступит день осеннего равноденствия. Портал DonDay со ссылкой на заведующего астрономической обсерваторией парка Горького в Ростове Николая Демина сообщил, что смена сезонов в этом году ожидается 22 сентября.Осеннее равноденствие — это астрономическое явление, когда центр солнечного диска пересекает небесный экватор и перемещается из северной полусферы в южную. В северном полушарии начинается астрономическая осень, а в южном — астрономическая весна.Считается, что до 22 сентября нужно завершить все дела. Раньше осеннее равноденствие широко праздновали, устраивая застолья с различными угощениями, например, пирогами с брусникой и яблоками. Люди верили, что празднование принесет достаток и благополучие.Обычно осеннее равноденствие наступает 22 или 23 сентября, но в этом году оно произойдет 22 сентября в 15:43 по московскому времени. Редко, но день равноденствия может наступить 21 (в 2096 году) или 24 сентября (в 1903 году), подчеркнул специалист.С наступлением осеннего равноденствия световой день начнет стремительно сокращаться и станет короче ночи. Этот процесс продлится до 21 декабря 2024 года — до зимнего солнцестояния.