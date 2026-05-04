Житель Ростовской области предстанет перед судом по обвинению в убийстве знакомой

В Ростовской области завершено расследование уголовного дела в отношении 38-летнего мужчины, который подозревается в убийстве своей 46-летней знакомой. Об этом сообщили в следственном управлении СКР по Ростовской области.

Инцидент произошел 2 февраля на территории одного из фермерских хозяйств в Мясниковском районе. По данным следствия, мужчина и женщина распивали спиртные напитки в жилой пристройке на ферме. В ходе застолья между ними вспыхнула ссора, переросшая в агрессивные оскорбления.

По версии следствия, 38-летний мужчина, не сдержавшись, нанес своей спутнице множественные удары кулаками по голове и телу. От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия.

Сотрудниками правоохранительных органов подозреваемый был оперативно задержан и помещен под стражу. По имеющимся данным, мужчина ранее уже имел судимости.

Как уточнили в донском Следственном комитете, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу.

Обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет, с возможным ограничением свободы на срок до 2 лет.
Фото: Нейросеть
