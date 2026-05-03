В Ростовской области задержали подозреваемого в убийстве приятеля

В Белокалитвинском районе задержали мужчину, причастного к смерти знакомого. Инцидент произошел в конце апреля в Таганроге.По данным ведомства, конфликт вспыхнул между знакомыми. В ходе словесной перепалки 38-летний житель Таганрога, достал нож и нанес удар своему 37-летнему приятелю. Злоумышленник скрылся с места происшествия, оставив пострадавшего.Раненый мужчина был доставлен в больницу, однако, несмотря на усилия врачей, от полученного ранения он вскоре скончался.Подозреваемый был объявлен в розыск 29 апреля. Спустя несколько дней благодаря оперативным действиям сотрудников правоохранительных органов мужчину удалось задержать на территории Белокалитвинского района.Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении задержанного меры пресечения, которая, скорее всего, будет в виде заключения под стражу.