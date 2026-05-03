Ростовскую область снова ожидают заморозки до -3 градусов

Спасательные службы Ростовской области продлили штормовое предупреждение из-за заморозков. Холода, которые уже на протяжении апреля доставляют неудобства жителям региона, не отступают. По прогнозам синоптиков, ночью и утром 4 и 5 мая температура воздуха и почвы местами на территории области опустится до -1…-3 градусов.

Такое резкое похолодание вызывает серьезные опасения у садоводов и аграриев, поскольку возвратные заморозки представляют серьезную угрозу для будущего урожая теплолюбивых культур. Практически весь апрель регион жил в режиме ночных и утренних заморозков, и, судя по всему, май не станет исключением.
Фото: ГУ МЧС России по Ростовской области
