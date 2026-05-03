Базу для хранения битума за 1,8 млн рублей выставили на продажу на Дону

В конце апреля текущего года на популярной онлайн-площадке появилось привлекательное объявление. В Ростовской области за 1,8 миллиона рублей продается полностью укомплектованная база для хранения дорожного нефтяного битума. Объект, готовый к немедленному использованию, не требует дополнительных инвестиций, что делает его особенно интересным для предпринимателей.База расположена в стратегически выгодном месте, недалеко от Таганрога, на новой трассе «Таврида-2». Это обеспечивает удобную логистику и доступ к транспортным артериям.Ключевые особенности объекта:- Производственные мощности: В сердце базы находятся два утепленных резервуара РГС-50. Оба оснащены новыми ТЭНами мощностью 24 кВт, что гарантирует поддержание необходимой температуры для хранения битума. Также в комплекте идет новый битумный насос ДС-125, современные весы для точного учета продукции и удобный пандус для загрузки в автоцистерны. Все оборудование установлено новым и находится в идеальном рабочем состоянии.- Комфортные бытовые условия: Помимо производственной части, на территории базы созданы все условия для персонала. Новая бытовка оборудована кондиционером, новой мебелью, холодильником, обогревателем, плитой и чайником, что обеспечивает комфортное пребывание и работу. Для хранения инструментов предусмотрен отдельный хозблок.- Развитая инфраструктура: Объект располагает отличной подъездной дорогой, современным освещением всей территории и просторной парковкой для грузового транспорта. Электроснабжение осуществляется по новому договору с внушительной мощностью 150+ кВт, что гарантирует надежную работу всего оборудования.Владелец базы сообщил, что изначально в 2026 году планировалась установка дополнительного оборудования для модификации битума, что позволило бы расширить спектр услуг. Однако, в связи с непредвиденными финансовыми трудностями, проект вынужденно выставлен на продажу.