За сутки 2 мая в Ростовской области ликвидировали 12 техногенных пожаров

За минувшие сутки, 2 мая, сотрудники МЧС России по Ростовской области успешно ликвидировали 12 техногенных пожаров на территории региона. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.Помимо тушения возгораний, специалисты также выезжали на места двух дорожно-транспортных происшествий для оказания необходимой помощи и ликвидации последствий. В общей сложности для реагирования на чрезвычайные ситуации и происшествия к работе были привлечены 160 человек личного состава и 40 единиц пожарной и специальной техники.Напомним, что с 1 мая в Ростовской области начался особый противопожарный период. В рамках этого режима в регионе действуют строгие ограничения, направленные на предотвращение возникновения пожаров, в первую очередь природного характера. В частности, запрещено разведение костров, сжигание мусора, сухой растительности и бытовых отходов на открытых территориях.Нарушение установленных правил в период действия особого противопожарного режима влечет за собой увеличенные административные штрафы. Так, для граждан штраф может достигать 20 тысяч рублей, для должностных лиц – до 60 тысяч рублей, а для юридических лиц – до 800 тысяч рублей.