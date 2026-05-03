Ростовчанам рассказали о запретах в день Окликания предков

Фото: DonDay

В Ростовской области 3 мая православная церковь отмечает день памяти преподобного Феодора Трихины, константинопольского монаха. В народном же календаре этот день получил название Окликание предков, ознаменовав собой период глубокого почитания усопших родственников.В этот день на Руси издавна вспоминали своих предков, веря, что души умерших особенно скучают по земной жизни и своим близким, оставшимся на земле. Главными основополагающими обрядами дня становились окликание предков, поминальная трапеза и общее почитание всего рода.Особое значение придавалось посещению кладбища. Ранним утром, на заре, старшие женщины в семье отправлялись к могилам предков, где совершали обряд «окликания». Стоя на погосте, они громко причитали, обращаясь к своим усопшим родителям со словами: «Встаньте-пробудитесь, поглядите на своих детушек, выгляньте на нас, сирот, из своих домков, да потешьте словом ласковым!».Считалось, что в этот день земля раскрывает свои объятия, позволяя душам покойных временно вылететь на свет. Если же поездка на кладбище была невозможна, обряд проводили дома: зажигали свечи перед иконами и окликали предков с порога, через который, по поверью, душа могла войти в дом.После возвращения с кладбища или перед визитом на погост семьи накрывали щедрый поминальный стол. Этот ритуал символизировал достаток и благополучие потомков, что стремились продемонстрировать предкам. Важными правилами поминального обеда были подача горячих блюд, считая, что души питаются их паром.Непременными атрибутами стола становились кисель и кутья. Обед начинали с трех ложек киселя, как знак уважения к ушедшим. На стол ставили лишнюю тарелку и приборы для предков.Особое внимание уделялось расстановке мебели: свободные поперечины между ножками столов и стульев предназначались для невидимых мест, где, как верили, могли присесть усопшие. За главным местом у стола оставляли пустой стул для старшей души рода. Стол обязательно накрывали белой новой скатертью, чтобы не отпугнуть счастье.Считалось, что предки должны покинуть мир живых до полуночи. Проводив их, семья выходила во двор, чтобы прислушаться к тишине. Первый порыв ветра после полуночи знаменовал возвращение душ в загробный мир.Перед посещением кладбища верующие также шли в храм, где ставили свечи за упокой и заказывали панихиды, вознося молитвы за души умерших родственников.День 3 мая также примечателен тем, что в этот день рекомендовалось заваривать чай из лечебных трав, собранных именно в этот день: мать-и-мачехи, медуницы, мяты. Верили, что травы, собранные и заваренные 3 мая, обладают особой целебной силой.Народные приметы и поверья предписывали строгое соблюдение ряда запретов, чтобы не нарушить мир между живыми и мертвыми и не навлечь беду.● Запрет на рыбалку и употребление рыбы: Считалось, что в этот период рыба мечет икру, и ее ловля является большим грехом. Нарушителей предостерегали от гнева Водяного.● Запрет на ссоры, ругань и пожелания зла: Подобные действия могли обидеть предков, что приводило к нарушению покоя в доме.● Запрет говорить плохое об умерших: Это могло навлечь беду.● Запрет на тяжелую физическую работу до обеда: Бытовые хлопоты могли отвлечь от общения с родом.● Запрет на полив комнатных растений: Считалось, что это может разозлить Водяного, который может забрать семейный доход, спровоцировав финансовые трудности и ссоры.● Запрет на стирку постельного белья: Это могло привести к беспокойному сну.● Запрет на использование старой скатерти: Использование старой скатерти предвещало неприятности.● Запрет на раскладывание столовых приборов крест-накрест: Это считалось дурным знаком, предвещающим смерть.● Запрет на взятие и дачу денег в долг: Это могло привести к финансовым потерям.● Запрет на надевание одежды наизнанку: Это могло испортить день и вызвать головные боли.● Запрет на бракосочетания, венчания и крещение детей: Считалось, что это может принести несчастья в семью.● Запрет на разводы: Верили, что это может помешать встретить новую любовь.● Погода в этот день считалась предвестником летней погоды: если ясно и сухо, будет хорошее лето.● Дождь мог означать скудный урожай меда и обилие сорняков.● Сильный и гулкий первый гром предвещал хороший урожай.● Безветренная погода могла говорить о скорых дождях.● Обилие шишек на ели предвещало урожай пшеницы, а на сосне – урожай ржи.● Три сильных дождя в мае обещали три года изобилия.● Двойная или тройная радуга – к улучшению погоды, но впоследствии – к сильным дождям.● Пение соловья на голых деревьях считалось признаком неурожая.