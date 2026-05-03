Рыбак из Ростовской области поймал сома-гиганта ростом с человека

Фото: Станислав Антипов

Майские выходные принесли невероятный улов одному из заядлых рыбаков Ростовской области. Станислав Антипов, отправившись на рыбалку в акваторию ВВ, сумел поймать настоящего гиганта – сома, размеры которого поражают: рыба оказалась практически в человеческий рост. О своем выдающемся трофее рыбак сообщил в чате рыболовов донского региона.Станислав поделился своими наблюдениями: по его многолетнему опыту весной сом проявляет особую активность, стремясь погреться и активно питаться.- Что я уяснил за годы ловли сома, так это то, что весной он любит 2 вещи – погреться и поесть. Либо наоборот. И связано это с биологическими циклами всей ихтиофауны, – отметил он.Рыбак также подчеркнул важность терпения в процессе ловли. За один день он совершил 13 подходов к предполагаемому месту обитания хищника, но признался, что дважды упустил возможность из-за нетерпения.В качестве наживки Станислав использовал проверенные временем средства: червя, нарезку из рыбы и раковую шейку. Особенно он отметил использование специальных дипов, которые, по его словам, сделали приманку более привлекательной.- Червя от души купал в дипах. Сегодня стрельнул бустер, купленный лет 10 назад, фирмы FUN FISHING GIANT MAX AMINO BOOSTER RED SQUID и проверенный временем и большим количеством рыболовов Reform Дип Аминодип, – поделился секретом успеха рыбак.Кроме гигантского сома, Станислав и его приятель выловили несколько других рыб, вес которых колебался от 10 до 13 килограммов. Однако, именно сом-великан весом более 20 килограммов стал главным событием этого рыболовного приключения.