Ростовчане просят установить мусорные урны на остановках в микрорайоне Вертолетное поле

Ростовчане просят установить мусорные урны на остановках в микрорайоне Вертолетное поле. Проблема с мусором тянется еще с осени прошлого года.

Как сообщил порталу DonDay один из жителей микрорайона, Матвей Шестаков, (фамилия изменена), тогда на Вертолетном поле были оборудованы четыре новые остановки. Размещенные на них посадочные площадки и подходы к ним были покрыты плиткой на площади около 400 квадратных метров. Однако, несмотря на проведенные работы, урны для мусора так и не появились.

- Сначала люди бросали окурки и прочий мусор прямо на клумбы или саму остановку. Затем стали появляться пакеты из магазинов. На остановке на улице Батуринской жители вынуждены были поставить свое ведро, чтобы хоть как-то справляться с ситуацией, — делится наболевшим Матвей.

В другом месте, на остановке по улице Тружеников, близ 2-й Володарского, жители в качестве временного решения используют картонную коробку. Молодой человек сначала даже испугался, подумал, вдруг там что-то опасное. Но потом оказалось, что люди просто начали складировать туда мусор.

Однако решить проблему полностью такой способ никак не сможет. В плохую погоду коробка будет намокать, или ее вовсе снесет ветром.
Фото: Дондей
