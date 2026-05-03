Ростовскую область в середине мая ожидают магнитные бури

Фото: Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.

Жителей Ростовской области предупредили о надвигающихся магнитных бурях, которые ожидаются в середине мая. Согласно прогнозу, опубликованному на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, серьезные геомагнитные возмущения достигнут пика 15 и 16 мая.В эти дни индекс солнечной активности вырастет до отметки G1 (что соответствует kр=5). До 14 мая значительных геомагнитных возмущений не предвидится. Однако, по предварительным данным, небольшие возмущения возможны днем 7 мая, когда уровень достигнет kр=2.В периоды магнитных бурь многие жители Ростовской области традиционно жалуются на ухудшение самочувствия. Наиболее распространенными симптомами являются головные боли, головокружение и тошнота. В связи с этим медики рекомендуют метеозависимым людям соблюдать щадящий режим, уделять больше времени отдыху и внимательно следить за своим артериальным давлением.