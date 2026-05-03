В Волгодонске мужчина погиб в результате ножевого ранения после словесной перепалки. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.На пересечении улиц Ленина и Донской вечером 2 мая в результате бытового конфликта погиб мужчина, получивший смертельное ножевое ранение. Очевидцы произошедшего поделились кадрами с места происшествия в социальных сетях.По имеющейся информации, конфликт разгорелся между двумя мужчинами. Начавшись как обычная словесная перепалка, ссора быстро обострилась и переросла в физическую потасовку. Один из участников драки, не сдержавшись, достал нож и нанес им ранение своему противнику.К сожалению, травмы оказались несовместимы с жизнью, и мужчина скончался. Обстоятельства, приведшие к этой трагедии, в настоящее время выясняются.Как сообщили в Следственном управлении Следственного комитета России по Ростовской области, по факту причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть, возбуждено уголовное дело. Ведется расследование для установления всех деталей произошедшего.