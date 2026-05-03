На Дону грибники смогут получить разрешение на сбор редких грибов через «Госуслуги»

С осени 2027 года в России, в том числе и в Ростовской области, грядут изменения в сфере сбора редких грибов, занесенных в Красную книгу. Отныне для их сбора потребуется электронное разрешение, получить которое можно будет через портал «Госуслуги». Об этом сообщает «Парламентская газета».Важно отметить, что это нововведение не затронет обычных любителей «тихой охоты». Сбор таких популярных грибов, как белые, подосиновики и лисички, по-прежнему будет разрешен без каких-либо документов.Напомним, что сбор редких растений и грибов, находящихся под охраной закона, запрещен. За незаконный сбор краснокнижных видов предусмотрены серьезные санкции. Исключение делается лишь для сбора в научных целях, но для этого требуется специальное разрешение. Ранее получить такой документ можно было только при личном обращении в соответствующие органы. С сентября 2027 года процесс станет значительно проще: разрешение можно будет оформить онлайн.Проект соответствующего приказа Минприроды в настоящее время находится на стадии общественного обсуждения. Согласно действующим спискам, в Красную книгу включено более 700 видов редких растений и грибов - сыроежка золотистая, черный трюфель, рогатик субарктический и гриб рубиновый. Эти списки регулярно обновляются, пополняясь новыми видами, нуждающимися в защите.Процесс принятия решения о выдаче или отказе в разрешении займет не более 15 рабочих дней с момента подачи заявления с необходимыми документами.Юрист из Ростовской области Анна Павлова пояснила, что за сбор редких грибов без специального разрешения любителю «тихой охоты» грозит административный штраф от 2,5 до 5 тысяч рублей. Если же будет доказано, что сборщик осознанно собирал гриб, имеющий охранный статус, ответственность может быть уголовной – вплоть до четырех лет лишения свободы и штрафа до миллиона рублей.В Ростовской области к грибам, которые можно собирать без оформления документов, относятся сморчки, строчки, белые, подберезовики, подосиновики, опята, маслята, рыжики, вешенки, шампиньоны и лисички.К слову, в первые выходные мая, жители Ростовской области уже успели порадовать себя богатым «уловом». В Каменском районе под дикими яблонями грибники обнаружили энтолому садовую, которая растет группами. Удалось собрать целое ведерко этих грибов. А в Багаевском районе любители «тихой охоты» нашли целый тазик синеножек с характерной фиолетово-синей ножкой. В окрестностях Каменска-Шахтинского же нашли настоящих гигантов – сморчки размером с ладонь взрослого человека.