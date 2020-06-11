Житель Дона подозревается в жестоком убийстве знакомой

В Ростовской области по подозрению в жестоком убийстве 45-летней женщины задержан житель хутора Морской Чулек Неклиновского района.По версии следствия, преступление произошло в доме подозреваемого 12 июня. Между 48-летним мужчиной и его знакомой произошла ссора. В этот момент дончанин был пьян. Он с хозяйственным ножом набросился на женщину.Ударив несколько раз несчастную ножом в область грудной клетки и живота, мужчина взялся за молоток. Инструментом он несколько раз ударил пострадавшую по голове. Женщина скончалась на месте преступления.По ходатайству следователя, суд поместил задержанного под стражу. Расследование продолжается.