В Ростовской области волонтеры спасают пса, разорванного сородичами

В Аксае спасают пса, разорванного сородичами: волонтеры просят помощи. Об этом сообщили в приюте «Аксай- помощники».

Пес был обнаружен в конце апреля сторожем одного из предприятий. Ральф доставлен в местную клинику, где ветеринары диагностировали у него перелом, а также серьезные повреждения сухожилий.

- Просто при мне срезали, я плачу все утро. Не знаю, удастся ли сохранить лапу. Сделали рентген, зачистили, сдали ОАК, укололи пиростоп. Я просто не могу, как он бедный скулил, - поделились жуткими подробностями волонтеры приюта.

Сейчас собаке ежедневно делают перевязки, врачи борются за сохранение его лапы. Однако, как сообщают волонтеры, ситуация остается сложной, и процесс лечения будет длительным. После того, как удастся справиться с гнойным процессом, будет принято решение о дальнейших действиях – возможно, потребуется операция.
Фото: Аксай-Помощники
