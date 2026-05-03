Режим беспилотной опасности объявили вечером 3 мая в Ростовской области

Угрозу применения беспилотников объявили вечером 3 мая на территории Ростовской области. Информацию об этом распространила пресс-служба Региональной системы централизованного оповещения (РСЧС).

Тревожное сообщение было разослано жителям региона примерно в 19:00. В целях обеспечения безопасности гражданам рекомендовано незамедлительно покинуть открытые участки улиц, а также зайти в здания и держаться подальше от окон.

Жителей и гостей Ростовской области просят сохранять спокойствие и внимательно следить за дальнейшими сообщениями из официальных источников.
Фото: ДонДей
