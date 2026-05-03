В жестком ДТП в Ростовской области один человек погиб и один пострадал

В Волгодонске в результате ДТП погиб водитель, пассажир пострадал. Жуткая авария произошла ночью 3 мая на проспекте Лазоревый.В районе дома № 18, 34-летний водитель автомобиля "КИА Оптима" не справился с управлением, что привело к смертельному исходу.По предварительным данным Госавтоинспекции региона, водитель иномарки двигался на высокой скорости. Набрав значительный разгон, автомобиль наехал на бордюр. Этот удар привел к потере контроля над машиной, и "КИА Оптима" отбросило на железобетонный барьер.Мощность удара была настолько велика, что автомобиль превратился в груду искореженного металла. Сам водитель, 34-летний мужчина, от полученных травм скончался на месте происшествия.Его 37-летний пассажир получил травмы различной степени тяжести. На месте аварии работали сотрудники экстренных служб и ГИБДД, выясняются все обстоятельства произошедшего.