Два школьных автобуса выставили на торги в Цимлянском районе

В Цимлянском районе Ростовской области на торги выставлены два школьных автобуса. Информация об этом размещена на официальном сайте ГИС Торги.

Автобусы, ранее находившиеся в эксплуатации Камышевской казачьей школы и Маркинской средней школы, будут реализованы в рамках приватизации муниципального имущества. Соответствующее решение было принято депутатами районного собрания 25 декабря 2025 года.

Оба транспортных средства представляют собой идентичные модели ПАЗ-32053-70, выпущенные в 2013 году. Автобусы окрашены в желтый цвет и оснащены бензиновыми двигателями.

Начальная стоимость каждого автобуса установлена в размере 339,6 тысячи рублей. Заявки от потенциальных покупателей принимаются до 25 мая, а определение победителя торгов состоится 29 мая.
Фото: ГИС Торги
