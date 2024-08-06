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Житель Ростовской области до смерти забил 41-летнего знакомого

Житель Ростовской области до смерти забил 41-летнего знакомого
В Ростовской области перед судом предстанет мужчина из Аксая. Его обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть человека.

Горожанин окажется на скамье подсудимых из-за драки в марте. Как-то раз он встретился с 41-летним знакомым на улице Железнодорожной. Приятель никак не возвращал то, что принадлежало мужчине. Тот начал выяснять отношения и в какой-то момент решил поговорить «по-мужски».

Обвиняемый набросился с кулаками на товарища и жестоко его избил. Через несколько дней пострадавший скончался от полученных травм.

В отношении 33-летнего мужчины возбудили уголовное дело. На период расследования его заключили под стражу. Скорее всего, он пробудет в СИЗО до вынесения приговора.

По информации регионального СУ СКР, уголовное дело уже передано в суд.
Фото: DonDay.
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