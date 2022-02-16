В Ростовской области мужчина предстанет перед судом за жестокую расправу над знакомым

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Житель Аксайского района пойдет под суд за жестокое избиение знакомого, из-за которого тот скончался. Мужчину обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть.Трагедия случилась в ноябре 2020 года. По версии следствия, 43-летний местный житель выпивал со своим знакомым в станице Ольгинской. Через некоторое время они стали ссориться. Когда градус ударил в голову, мужчина набросился с кулаками на собутыльника. Знакомый не смог дать отпор и упал на землю. Тогда разъяренный дончанин начал бить его ногами.Прибывшие медики доставили пострадавшего 55-летнего мужчину в больницу. Однако спасти его не удалось. Он скончался в стенах медучреждения.Подозреваемого сразу же задержали и возбудили в отношении него уголовное дело. В СУ СКР по Ростовской области уже завершили расследование, а дело передали в суд. Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы.