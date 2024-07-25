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Житель Ростова увидел на улице экзотического попугая

Житель Ростова увидел на улице экзотического попугая
В Ростове горожане вновь увидели необычную экзотическую птицу. Об этом 25 июля сообщил очевидец в социальных сетях.

Ростовчанин прогуливался по аллее на площади Гагарина. Вдруг неожиданно он заметил желтого попугая. Он сидел в тени на дереве. По словам горожанина, птица очень хотела пить.

Ростовчанин сфотографировал ее и опубликовал в сети. По словам комментаторов, с ростовской жарой переселение тропических жителей неудивительно. По улицам города скоро будут гулять и пумы.

Напомним, что почти месяц назад уже находили другого попугая. В тот раз птица облюбовала хвойное дерево для посиделок.
Фото: соцсети
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