Экзотического попугая встретили на одной из улиц Ростова

Фото: Соцсети.

Жители Ростова на улице заметили необычного попугая, предположив, что он мог вылететь из клетки хозяев. Фотографии распространили в социальных сетях.На кадрах видно, как на дереве сидит необычайной красоты попугай. Ростовчане предположили, что пернатый не мог появиться на улице просто так. Вероятно, он вылетел из клетки хозяев и потерялся.Встретить экзотическое животное на улице Ростова - не редкость. Например, на набережной очень часто гуляет мужчина со своим енотом. Животное домашнее, его выгуливают на поводке.