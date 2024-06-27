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Экзотического попугая встретили на одной из улиц Ростова

Экзотического попугая встретили на одной из улиц Ростова
Жители Ростова на улице заметили необычного попугая, предположив, что он мог вылететь из клетки хозяев. Фотографии распространили в социальных сетях.

На кадрах видно, как на дереве сидит необычайной красоты попугай. Ростовчане предположили, что пернатый не мог появиться на улице просто так. Вероятно, он вылетел из клетки хозяев и потерялся.

Встретить экзотическое животное на улице Ростова - не редкость. Например, на набережной очень часто гуляет мужчина со своим енотом. Животное домашнее, его выгуливают на поводке.
Фото: Соцсети.
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