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Ростовчанин требует установить кнопочные светофоры на проспекте Шолохова

Ростовчанин требует установить кнопочные светофоры на проспекте Шолохова
Житель Ростова-на-Дону предлагает установить в городе несколько кнопочных светофоров. По мнению Алексея Бондаря, они должны появиться на проспекте Шолохова, на участке от старого аэропорта до выезда из города.

Те светофоры, которые сейчас стоят на Шолохова, предлагают пешеходу пересечь улицу примерно за 20-25 секунду. Автор петиции утверждает, что многие просто не успевают перейти дорогу за это время. К тому же там не очень большое количество пешеходов, так что кнопка позволит включать зелёный сигнал только тогда, когда это нужно. В качестве примера Алексей привёл кнопочный светофор возле парка Авиаторов, который показал хорошую работу. Такая мера также поможет устранить заторы на дороге.

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