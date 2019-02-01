Житель Ростова просит отремонтировать светофор на одном из перекрёстков



Ростовчанин просит наладить работу светофора на пересечении Днепровского переулка и Каскадной улицы. Соответствующее предложение появилось на городском интернет-портале.



Виктор Григорьев утверждает, что светофор работает некорректно. Он сам периодически выключается или же резко меняет зелёный свет на красный, когда люди переходят дорогу.



- Предлагаю убрать светофор или сделать специальную кнопку для пешеходов, - пишет активист.



Кнопка позволит включать разрешающий сигнал для пешеходов, когда те подходят к переходу.



Также Виктор говорит, что с появлением светофора на перекрёстке стали образовываться заторы.



