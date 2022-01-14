Жена телеведущего Дмитрия Диброва заразилась «омикроном» коронавируса

Фото: из инстаграма Полины Дибровой.

Ростовчанка Полина Диброва заболела новым штаммом коронавируса «омикроном». Жена известного телеведущего рассказала о диагнозе на своей странице в инстаграм 17 января.По словам девушки, первыми симптомами было странное першение в горле, слабость и головная боль.- Дальше горло разрывалось так... Честно говоря, я окунулась в детские «люгольные» воспоминания и дошла до отчаяния, так как ничего не помогало, - поделилась Полина. - «Омикрон», приветствую.Ростовчанка сделала тест на COVID-19, результат - положительный. По словам Дибровой, этот «ПЦР-приговор» объяснил ее плохое самочувствие, а с другой - обрек на двухнедельный карантин.Сейчас девушка чувствует себя лучше. Боль в горле практически прошла, остался только кашель. Головные боли тоже прекратились. Полина еще слаба, но очевидно, что идет на поправку.В Ростове новый штамм подхватили несколько человек, включая полугодовалого ребенка и студента РостГМУ. В конце 2021 года донской регион подготовился к новым случаям заражения опасным вирусом - открылся первый обсерватор для заболевших «омикроном».