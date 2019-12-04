Жители Ростовской области получили квитанции с долгом за ОДН за год



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Управляющая компания выставила жильцам многоквартирных домов в Ростовской области счета за оплату ОДН за год.



В начале декабря жители шести многоэтажек в городе Донецке получили квитанции за коммунальные услуги с огромным долгом. Задолженность ООО «Управляющая компания М» начислила за неоплату общедомовых нужд в прошлом году.

- На протяжении прошлого года, пока управляющая компания судилась с энергетиками, в квитанциях отсутствовала графа оплата за электроэнергию, потреблённую на ОДН, - рассказала одна из жильцов Елена Денисенко. – Мы интересовались, не случится ли так, что в один прекрасный день нам принесут квитанции с оплатой за весь год. Нас уверяли, что этого не произойдёт. Но в итоге случилось именно так, как мы и предвидели.



Дончане получили квитки с долгом в размере две тысячи рублей. Сумма и без того не маленькая, а если её прибавить к кварплате с учётом отопления, то она серьёзно ударит по бюджету горожан.







Суть спора ООО «Управляющая компания М» и «ТНС Энерго Ростов-на-Дону» заключалась в следующем. Коммунальщики пытались оспорить счета, выставленные энергетиками с декабря 2018 по февраль 2019 года. Якобы в этот период УК расторгла договора с несколькими многоквартирными домами. Исходя из этого, она отказывалась оплачивать электроэнергию, потреблённую на ОДН за эти три месяца.



В тоже время УК продолжала обслуживать спорные дома, так как новая компания не была выбрана.



«ТНС» подал на УК в суд. Ресурсоснабжающая компания требовала взыскать с коммунальщиков долг за неоплаченные три месяца в размере почти 269 тысяч рублей. Судебное разбирательство длилось несколько месяцев. В итоге 11 октября Арбитражный суд Ростовской области поставил точку в споре. Суд обязал управляющую компанию погасить долги перед энергетиками.



Проиграв суд, УК подсчитала долги жильцов и вписала их в квитанции одним разом за весь год. При этом в компании даже не потрудились уведомить потребителей о сложившейся ситуации. Молча дописали дополнительные две тысячи в квитанции.



В компании пояснили, что готовы предоставить горожанам рассрочку на полгода.

- Образовавшуюся задолженность потребители могут оплатить в течение шести месяцев, - прокомментировали в абонентском отделе «Управляющей компании М». – Жильцам, которые получают субсидию, мы выписываем справки для того, чтобы их не лишили льготы (по закону получать субсидию на оплату коммунальных услуг могут только те потребители, у которых отсутствует задолженность за ЖКУ, прим. ред.).



Очень великодушно со стороны коммунальщиков, учитывая, что ситуация выглядит, как минимум странно. Отказываясь оплачивать долги за электроэнергию за три месяца, УК наклепала новых. И, как всегда, дополнительная нагрузка ложится на население.



Насколько это вообще законно? Было бы неплохо, если бы в ситуацию вмешалась прокуратура и выяснила правомерность действий управляющей компании. Почему за неграмотных подход к расчётам должны расплачиваться жильцы?

