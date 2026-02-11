В Ростове полицейские спасли кота, который оказался заперт в котельной

- При этом животному угрожала серьезная опасность, поскольку в условиях работы котельного оборудования в помещении сохранялась высокая температура воздуха, что могло привести к перегреву и гибели животного, - добавили в донском главке.

Фото: Донская полиция

В Ростове полицейские спасли кота, который через вентиляцию пролез в котельную и не смог выбраться. Настоящая спасательная операция развернулась на улице Российской 10 февраля.Одна из местных жительниц услышала мяуканье из запертого помещения котельной. Ее насторожило, что животное издавало тревожные звуки за закрытой дверью не первый день. Ростовчанка решила обратиться за помощью в экстренные службы.По предварительным данным, кот упал через вентиляционную трубу в помещение котельной и оказалось запертым внутри. Около четырех дней четвероногий находился там без еды и воды.Полицейские вскрыли помещение и освободили несчастного. На сегодняшний день его жизни и здоровью ничего не угрожает.