Батайчане уже второй год жалуются на дым от ИК-15

Фото: рр

В Батайске жители снова бьют тревогу из-за дыма со стороны ИК-15. По их словам, ситуация не меняется ни зимой, ни летом. Над районом регулярно висит плотная серая пелена, а в воздухе чувствуется резкий запах гари.Люди говорят, что жить в таких условиях тяжело. Бельё на улице быстро пропитывается запахом дыма. Чёрная сажа оседает на машинах, одежде и даже на снегу.— Зимой снег становится чёрным. Дышать просто невозможно. Уже не понимаем, куда ещё обращаться, — рассказывает местная жительница Ольга.Ещё в ноябре 2025 года горожане писали в администрацию. Там ответили, что на территории колонии работают две котельные на угле — газ туда не проведён. Также уточнялось, что мусор, по данным учреждения, не сжигают.Но для жителей это ничего не изменило. Дым по-прежнему появляется, запах остаётся, а люди всё ещё ищут, кто сможет помочь решить проблему.