В январе 2026 года в Ростове сдали в эксплуатацию лишь одну многоэтажку

Фото: Ростов.ру

В Ростове за январь 2026 года ввели в эксплуатацию только один многоквартирный дом. Об этом сообщили в городской администрации.Новый дом находится в центре города, на проспекте Кировском, 89. Теперь он открыт для заселения горожан.В отчете также говорится, что в январе 2026 года не выдавались разрешения на строительство новых домов. Это уже второй подобный год подряд. Власти стремятся снизить нагрузку на коммунальные сети и социальные объекты города.Тем не менее строительство домов, на которые ранее были выданы разрешения, продолжается. Несмотря на усилия властей, нагрузка на инфраструктуру все равно растет.