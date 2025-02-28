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С «Азовского зернового терминала» пытаются отсудить 37 миллионов рублей

С «Азовского зернового терминала» пытаются отсудить 37 миллионов рублей
ООО «Азовский зерновой терминал» получил иск в Арбитражный суд Ростовской области. Заявление направило Черноморо-Азовское морское управление Росприроднадзора.

Сотрудники ведомства требуют от компании выплатить 37 миллионов рублей за вред, причиненный водному объекту. Подробности пока не раскрываются. Вероятно, речь идет о реке Дон. Именно на ее побережье находится терминал.

Иск был принят судом в производство 24 января. Заседание пройдет 8 апреля.

Зерновой терминал в Азове был построен в 2017 году за 2 миллиарда рублей. Он является одним из крупнейших в Ростовской области. Объект способен переваливать до 800 тысяч тонн зерна в год.
Фото: Онлайн-Карты
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