Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростовской области налоговый инспектор и предприниматель предстанут перед судом на Дону

В Ростовской области налоговый инспектор и предприниматель предстанут перед судом на Дону

В Ростовской области завершено расследование сразу двух уголовных дел, связанных с получением и дачей взятки в особо крупном размере. На скамье подсудимых окажутся бывший налоговый инспектор и один из предпринимателей, которые, по версии следствия, вступили в преступный сговор. Об этом сообщили в следственном управлении Следственного комитета России по Ростовской области.

Фигурантом дела о получении взятки является экс-сотрудник Межрайонной инспекции ФНС России № 27 по Ростовской области. Как полагают следователи, он использовал свое служебное положение для личного обогащения. Обвинение предполагает, что инспектор узнал о схеме «дробления бизнеса», которую применяли двое предпринимателей, занимавшихся торговлей мясом, с целью уклонения от уплаты налогов.

Вместо того, чтобы пресечь противоправные действия, инспектор, по версии следствия, потребовал от бизнесменов 9 миллионов рублей. За эту сумму он, предположительно, обещал скрыть информацию о связях между фирмами и избежать проверок. В 2023 году, как утверждают следователи, инспектор получил требуемую сумму.

Позже инспектор был задержан, и в отношении него было возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки в особо крупном размере». Стоит отметить, что дело в отношении бывшего налогового инспектора уже находится на рассмотрении в суде.

Параллельно следственными органами было возбуждено уголовное дело в отношении одного из предпринимателей, давшего взятку. Ему инкриминируется «Дача взятки в особо крупном размере». В рамках расследования этого дела следователи предприняли меры для обеспечения возмещения ущерба: на имущество предпринимателя был наложен арест на сумму, превышающую 50 миллионов рублей. Материалы уголовного дела в отношении бизнесмена с обвинительным заключением также направлены в суд для дальнейшего рассмотрения.
Фото: Южный окружной военный суд
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Яндекс.Метрика