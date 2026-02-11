В Ростовской области налоговый инспектор и предприниматель предстанут перед судом на Дону

Фото: Южный окружной военный суд

В Ростовской области завершено расследование сразу двух уголовных дел, связанных с получением и дачей взятки в особо крупном размере. На скамье подсудимых окажутся бывший налоговый инспектор и один из предпринимателей, которые, по версии следствия, вступили в преступный сговор. Об этом сообщили в следственном управлении Следственного комитета России по Ростовской области.Фигурантом дела о получении взятки является экс-сотрудник Межрайонной инспекции ФНС России № 27 по Ростовской области. Как полагают следователи, он использовал свое служебное положение для личного обогащения. Обвинение предполагает, что инспектор узнал о схеме «дробления бизнеса», которую применяли двое предпринимателей, занимавшихся торговлей мясом, с целью уклонения от уплаты налогов.Вместо того, чтобы пресечь противоправные действия, инспектор, по версии следствия, потребовал от бизнесменов 9 миллионов рублей. За эту сумму он, предположительно, обещал скрыть информацию о связях между фирмами и избежать проверок. В 2023 году, как утверждают следователи, инспектор получил требуемую сумму.Позже инспектор был задержан, и в отношении него было возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки в особо крупном размере». Стоит отметить, что дело в отношении бывшего налогового инспектора уже находится на рассмотрении в суде.Параллельно следственными органами было возбуждено уголовное дело в отношении одного из предпринимателей, давшего взятку. Ему инкриминируется «Дача взятки в особо крупном размере». В рамках расследования этого дела следователи предприняли меры для обеспечения возмещения ущерба: на имущество предпринимателя был наложен арест на сумму, превышающую 50 миллионов рублей. Материалы уголовного дела в отношении бизнесмена с обвинительным заключением также направлены в суд для дальнейшего рассмотрения.