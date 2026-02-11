Тренер «Ростова» прокомментировал инцидент на матче с командой из Китая

Фото: соцсети

На товарищеском матче между «Ростовом» и «Чжэцзяном» произошёл инцидент. Встреча состоялась 11 февраля. На 23-й минуте нападающий «Ростова» Тимур Сулейманов столкнулся с защитником «Чжэцзяна», что переросло в драку. Вскоре к конфликту подключились другие игроки. Судьи разняли футболистов.Игроки «Чжэцзяна» покинули поле, и матч был завершён досрочно.Главный тренер «Ростова» Михаил Осипов заявил, что давление на команду оказывал тренерский штаб соперников.«Китайцы сыграли грубо два-три раза, мы ответили. И всё. Тренерский штаб «Чжэцзяна» провоцировал даже больше, чем футболисты. Они выбегали на поле и кричали на судью. Это часто становится началом подобных ситуаций. Нужно было только зажечь спичку, и она была зажжена», — сказал Осипов "РБ Спорт".К счастью, обошлось без травм. Тренировки у донской команды будут проходить в обычном режиме.