Мастера "управляйки" из Ростовской области осудили за смерть работника

Фото: Rostov.ru

Мастера управляющей компании из Ростовской области признали виновной в смерти работника, который упал с высоты во время работ на крыше. По версии следствия, Светлана Б. не проконтролировала соблюдение условий безопасности на объекте и не предоставила страховку.Мужчина погиб 5 декабря 2022 года. В тот день он вместе с двумя коллегами отправился укладывать шифер на крыше многоквартирного дома. При этом у бригады не было страховки или специальных подмостей. Мужчины поднялись на высоту с обычной приставной лестницей; им было не за что держаться.Как старший по смене он поднялся к вентиляционному выходу, чтобы проверить, готова ли обрешетка к укладке шифера.Тогда доски проломились под ногами рабочего. Он рухнул в вентиляционную шахту с высоты около 2,5 метра и провалился на чердак дома. При этом мужчина ударился головой о металлическую ванну, стоявшую на чердаке.Двое оставшихся членов бригады спустили лестницу и поспешили вниз. Они застали токаря живым и позвонили в «112». Однако травма была слишком серьезной. Рабочий умер.Виновной в происшествии признали работодателя — Светлану Б. Именно она должна была проследить, чтоб подчиненный работал в страховке.Светлана не стала отрицать обвинения и раскаялась. Это, а также компенсацию дочери погибшего в 350 тысяч рублей признали смягчающими обстоятельствами.В итоге Светлане назначили наказание в виде лишения свободы условно сроком 1,5 года. Кроме того, ей будет запрещено занимать должности, связанные с контролем за соблюдением норм охраны труда на тот же срок.