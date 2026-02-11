Известно, какие нововведения ждут пенсионеров Ростовской области с 1 марта

Фото: DonDay

Стало известно, какие изменения ждут пенсионеров Ростовской области с 1 марта. Новые правила действуют для всех жителей России.С 1 марта 2026 года пенсии снова проиндексируют: часть выплат для некоторых граждан удвоится. Речь идет об удвоении фиксированной выплаты, входящей в состав страховой пенсии по старости. В 2026 году это 9 584 рубля. Общий размер выплаты вырастает на сумму, которая зависит от конкретной структуры пенсии. Россияне, которым исполнилось 80 лет, начнут получать проиндексированную повышенную фиксированную выплату к страховой пенсии.Нововведения не касаются получателей соцпенсий, не распространяются на пенсии по инвалидности и по потере кормильца, а также на тех, кто уже получает повышенную фиксированную выплату по инвалидности I группы.С 1 апреля 2026 года средний размер социальной пенсии в России вырастит до 16 569 рублей - на 6,8%.