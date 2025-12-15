Особняк знаменитой балерины Феи Балабиной выставлен на продажу в Ростове за 20 миллионов

Фото: Соцсети

В историческом центре Ростова-на-Дону выставлен на продажу особняк, принадлежавший известной балерине Фее Балабиной. Цена вопроса - 20 миллионов рублей. Объявление о продаже объекта культурного наследия появилось в начале декабря на одном из популярных сайтов.Речь идет о трехэтажном здании (393,9 кв.м) на участке 2,39 сотки, расположенном по адресу ул. Шаумяна, 58. Объект имеет статус ОКН - "Дом, в котором родилась и проживала до 1924 года выдающаяся русская балерина Ф.И. Балабина", однако, нуждается в серьезном ремонте.По словам продавца, дом обеспечен всеми центральными коммуникациями. Особняк построен в стиле эклектики в конце XIX - начале XX веков. Именно здесь родилась и жила до 1924 года Фея Ивановна Балабина (1910-1982), выдающаяся балерина. После революции 1917 года здание получило статус коммунального жилья и пережило две войны, что оставило свой след на состоянии постройки.