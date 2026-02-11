- Как такое могло вообще в голову прийти, - пишет один из пользователей.

-Лучше бы он эти деньги, которые отдал на машину, потратил на детей, нуждающихся в различных операциях, - возмущаются в интернете.

Фото: Евгений Чеботарев

Ростовский экстремал Евгений Чеботарев забетонировал свою дорогую БМВ. Парень снял на камеру свой очередной безумный поступок и выложил в сеть.Каскадер вырыл в земле большую яму. При помощи крана он опустил в нее машину. После к автомобилю подъехала бетономешалка. Спецтехника стала выливать на легковушки бетонную смесь. Евгений встал на крышу иномарки и лопатой начал равномерно распределять бетон по авто. Чтобы замуровать машину в земле понадобилось около 18 тонн смеси.Евгений добавил к ролику саркастичную надпись: «Что теперь делать? Когда бетон высохнет? Что же я натворил...».В комментариях под видео пользователи не верят, что мужчина мог сделать такое с автомобилем. Люди говорят, что это смелый поступок.