Ростов-на-Дону в час пик 11 февраля сковали семибалльные пробки

Фото: Яндекс.Карты

Ростов сковали пробки в час пик 11 февраля. Заторы образовались около 17:30, свидетельствуют данные "Яндекс. Карт".Затор наблюдается в центре донской столицы на проспекте Ворошиловском, улице Большой Садовой, проспектах Буденновском, Соколова, Театральном и Суворова. Кроме того, движение затруднено на Таганрогской, Зоологической, Вавилова, Немировича-Данченко, Доватора и других.Также зарегистрированы две аварии: на Нансена и проспекте Ворошиловском в среднем ряду.Пока следует учитывать дорожную ситуацию и выезжать из дома пораньше.