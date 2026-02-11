В Ростове изменился порядок ведения беременности

Фото: ИИ.

В этом году вступили в силу новые правила наблюдения за беременностью, утверждённые Минздравом РФ в рамках обновлённого порядка оказания медицинской помощи по профилю «акушерство и гинекология». Эти изменения направлены на повышение качества медицинского обслуживания и создание максимально комфортных условий для будущих мам.Согласно новым требованиям, женщинам необходимо встать на учёт не позднее чем через 14 дней после первого обращения к врачу. Если постановка на учёт происходит на более поздних сроках беременности, то сделать это нужно не позже чем за неделю до визита. Ранее таких строгих временных рамок не было.Одним из важных нововведений стал третий пренатальный скрининг, который теперь проводится обязательно на 34–36 неделе беременности. Этот дополнительный скрининг помогает более тщательно оценить развитие плода и выявить возможные патологии на поздних сроках, тогда как ранее обязательными были только два обследования. Более того, результаты анализов должны быть готовы не дольше, чем за две недели.Беременным женщинам также предоставляется возможность получить психологическую помощь. Теперь будущие мамы могут не раз обратиться к специалисту по психологии, что ранее было недоступно. Благодаря развитию телемедицины консультации можно проходить дистанционно, не выходя из дома. Это важно для женщин, проживающих далеко.Изменился порядок проведения прерывания беременности. Раньше аборты выполнялись амбулаторно, и женщины могли сразу после процедуры возвращаться к обычному образу жизни. Теперь эта процедура проводится исключительно в стационарных условиях, что повышает уровень безопасности. Также перед абортом обязательна консультация с психологом для того, чтобы пациентка приняла верное решение.Кроме того, в медицинскую практику введён новый метод проверки здоровья будущего ребёнка — анализ крови матери для выявления риска хромосомных аномалий, таких как синдром Дауна. Этот тест безопасен и не требует вмешательств в беременность.