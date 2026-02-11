Фото: Госавтоинспекция Ростовской области

В Ростове нетрезвый подросток на автомобиле родителей устроил погоню с ДПС. Инцидент случился в ночное время 10 февраля.В тот день правоохранители обратили внимание на легковушку «Хендай Солярис» без номеров. Машина ехал по улице Менжинского. Сотрудники полиции дали водителю иномарки сигнал о требовании остановиться. Но автовладелец, наоборот, увеличил скорость и попытался скрыться.В районе улицы Соколова лихач проехал перекресток на красный сигнал светофора и столкнулся в «БМВ». После машина «гонщика» на скорости влетела в опорный столб. К счастью, в результате ДТП люди не пострадали.Виновник вышел из салона авто и попытался убежать. Но его поймали. Задержанным оказался 17-летний подросток. Кроме того, он был еще и пьян. С ним в машине сидели четыре несовершеннолетних. Как оказалось, машина принадлежала матери парня. Естественно о желании молодого человека «позаимствовать» транспортное средство она не знала. Не увидев машину на месте женщина написала заявление об угоне.В результате такой «эффектной» погони у подростки нажили себе серьезные проблемы. В отношении родителей несовершеннолетних составлены протоколы по статье «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».Недоводитель оказался привлечен к административной ответственности за нарушение правил ПДД. Вдобавок, ему может грозить уголовная статья «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».