На Дону продают бывший военный гидрографический катер за 11 миллионов рублей

В Ростовской области на продажу выставлен бывший военный корабль – большой гидрографический катер (БГК ПР-1896). Объявление о продаже появилось в январе на одном из популярных сайтов. Стартовая цена судна составляет 11 миллионов рублей, однако продавец также рассматривает варианты совместного использования или сдачи в аренду

По словам продавца, катер является универсальным и может быть адаптирован для различных целей: как служебно-разъездное судно для 12 человек, грузовое судно с трюмом на 10 тонн, буксир (с вместимостью 450 человек личного состава) или для рыболовной деятельности.

Судно прошло частичный ремонт: заменена обшивка и часть набора корпуса, который находится в отличном состоянии. Двигатель проходит средний ремонт, а винто-рулевой комплекс уже отремонтирован и предъявлен Регистру. Из навигационного оборудования на катере имеются радар, радиостанция и эхолот.

В настоящее время судно находится на стадии предъявления Регистру. Это означает, что оно проходит последние проверки для официального оформления и получения разрешения на дальнейшую эксплуатацию.
Фото: Авито
