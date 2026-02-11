Новости
Жители Советского района Ростова сообщают об открытом люке на Стачки. Они поделились кадрами в социальных сетях 11 февраля.

Горожане нашли незакрытую дыру рядом с домом № 223/3. Канализационный люк находится возле школы № 31. Судя по фото с места, «портал в подземелье» открыт не первый день. Дыру успело присыпать снегом.

К сожалению, открытый канализационный люк никак не огородили. Мимо опасного места каждый день ходят десятки людей. Жители переживают, что в люк кто-то может случайно упасть.
Фото: Соцсети
