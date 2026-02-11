Фото: соцсети

Полина Диброва призналась, что устала от шума вокруг развода.- Честно говоря, все это очень утомительно. Особенно тяжело осознавать, что ты не можешь жить обычной жизнью. Если анализировать ситуацию, то можно сказать, что она мало связана с реальностью, - в интервью Газете.ру Полина поделилась своими переживаниями.Она также отметила, что скандал отнимает у нее силы, которые она могла бы потратить на своих детей, детей Романа Товстика и развитие своего женского клуба. По словам модели, самое трудное для нее - это необходимость постоянно реагировать на происходящее.Напомним, Полина и Дмитрий Дибровы развелись в конце 2025 года. Желание тихого развода превратилось в громкий скандал, который привлек внимание тысяч людей в соцсетях. Сейчас дети живут с Полиной и Романом Товстиком, а также с его детьми. При этом ростовская модель разрешает своим детям видеться с отцом.