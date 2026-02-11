Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Полина Диброва призналась, что устала от шума вокруг развода

Полина Диброва призналась, что устала от шума вокруг развода

Полина Диброва призналась, что устала от шума вокруг развода.

- Честно говоря, все это очень утомительно. Особенно тяжело осознавать, что ты не можешь жить обычной жизнью. Если анализировать ситуацию, то можно сказать, что она мало связана с реальностью, - в интервью Газете.ру Полина поделилась своими переживаниями.

Она также отметила, что скандал отнимает у нее силы, которые она могла бы потратить на своих детей, детей Романа Товстика и развитие своего женского клуба. По словам модели, самое трудное для нее - это необходимость постоянно реагировать на происходящее.

Напомним, Полина и Дмитрий Дибровы развелись в конце 2025 года. Желание тихого развода превратилось в громкий скандал, который привлек внимание тысяч людей в соцсетях. Сейчас дети живут с Полиной и Романом Товстиком, а также с его детьми. При этом ростовская модель разрешает своим детям видеться с отцом.
Фото: соцсети
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Яндекс.Метрика