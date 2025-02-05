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Морозовская строительная компания не смогла продать землю под Астраханью

Морозовская строительная компания не смогла продать землю под Астраханью
На аукционе не смогли продать недвижимость строительной компании из Ростовской области. Результаты подвели 3 февраля.

С молотка пытались продать имущество ООО «СМУ-9» из города Морозовска. В лот стоимостью 27 миллионов рублей вошел участок размером почти 184 сотки. Вместе с ним покупатель мог получить сооружение площадью 4,7 тысячи квадратных метров. Оба объекта находятся под Астраханью, рядом с селом Кулаковка.

ООО «СМУ-9» было зарегистрировано в апреле 2015 года. Спустя семь лет работы компания столкнулась с финансовыми трудностями. В апреле 2023-го организацию признали банкротом.
Фото: Ростов.Ру
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