Морозовская строительная компания не смогла продать землю под Астраханью

Фото: Ростов.Ру

На аукционе не смогли продать недвижимость строительной компании из Ростовской области. Результаты подвели 3 февраля.С молотка пытались продать имущество ООО «СМУ-9» из города Морозовска. В лот стоимостью 27 миллионов рублей вошел участок размером почти 184 сотки. Вместе с ним покупатель мог получить сооружение площадью 4,7 тысячи квадратных метров. Оба объекта находятся под Астраханью, рядом с селом Кулаковка.ООО «СМУ-9» было зарегистрировано в апреле 2015 года. Спустя семь лет работы компания столкнулась с финансовыми трудностями. В апреле 2023-го организацию признали банкротом.