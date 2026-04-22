В Ростове снова задержали заседание по делу бывшего министра финансов

В Ростове снова задержали заседание по делу бывшего министра финансов
В Кировском районном суде Ростова 22 апреля вновь с задержкой началось заседание по делу Лилии Федотовой. Слушание было назначено на 14:30.

Однако даже спустя час процесс так и не стартовал. Причиной стали трудности с доставкой фигурантки в зал суда.

- Вообще неизвестно, когда ее привезут, - сказал прокурор.


Похожая ситуация произошла и на прошлом заседании 15 апреля. Тогда слушание началось только через два часа после назначенного времени. Как и сейчас, задержка была связана с этапированием Федотовой из СИЗО Новочеркасска.

В суде сообщили, что на выходных Лилию Федотову планируют перевести в ростовский следственный изолятор.

Не исключено, что после этого проблем с ее доставкой на заседания станет меньше.
Фото: Дондей
