В Ростове снова задержали заседание по делу бывшего министра финансов

- Вообще неизвестно, когда ее привезут, - сказал прокурор.

Фото: Дондей

В Кировском районном суде Ростова 22 апреля вновь с задержкой началось заседание по делу Лилии Федотовой. Слушание было назначено на 14:30.Однако даже спустя час процесс так и не стартовал. Причиной стали трудности с доставкой фигурантки в зал суда.Похожая ситуация произошла и на прошлом заседании 15 апреля. Тогда слушание началось только через два часа после назначенного времени. Как и сейчас, задержка была связана с этапированием Федотовой из СИЗО Новочеркасска.В суде сообщили, что на выходных Лилию Федотову планируют перевести в ростовский следственный изолятор.Не исключено, что после этого проблем с ее доставкой на заседания станет меньше.