В Ростове во дворе дома в Днепровском амброзия выросла высотой до колена

Фото: соцсети

Ростовчане пожаловались на заросли амброзии во дворе дома в переулке Днепровском. О проблеме горожане написали главе региона в соцсетях.Дикий сорняк разросся между домами № 122 и № 120«б». На этой территории амброзия растет ежегодно. Жители говорят, что эту траву никто не косит и в результате к периоду самого агрессивного цветения она вырастает выше человеческого колена.Аллергенное растение находится недалеко от небольшой спортплощадки и рядом с многоэтажками. Горожане не могут ни прогуляться возле дома, ни открыть окна на улицу. С просьбой скосить сорняк местные жители написали в соцсети губернатора.К слову, за нарушение правил борьбы с карантинными растениями-сорняками предусмотрена административная ответственность в виде штрафа: на граждан – в размере от 300 до 500 рублей, на должностных лиц – от 500 до 1 000 рублей и на юридических лиц – от 5 000 до 10 000 рублей.