Глава региона назвал район, над которым отразили атаку БПЛА минувшей ночью в Ростовской области

В ночь на 21 декабря в небе над Ростовской областью российскими средствами противовоздушной обороны был уничтожен беспилотный летательный аппарат. Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что дрон был успешно обезврежен в воздушном пространстве над Чертковским районом.

По словам главы региона, ссылающегося на данные Министерства обороны РФ, минувшей ночью над территорией Ростовской области, в частности над Чертковским районом, были произведены перехват и ликвидация одного БПЛА.

Предварительная информация указывает на отсутствие пострадавших среди жителей и каких-либо разрушений на земле в результате инцидента.
Фото: ДонДей
