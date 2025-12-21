Глава региона назвал район, над которым отразили атаку БПЛА минувшей ночью в Ростовской области

Фото: ДонДей

В ночь на 21 декабря в небе над Ростовской областью российскими средствами противовоздушной обороны был уничтожен беспилотный летательный аппарат. Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что дрон был успешно обезврежен в воздушном пространстве над Чертковским районом.По словам главы региона, ссылающегося на данные Министерства обороны РФ, минувшей ночью над территорией Ростовской области, в частности над Чертковским районом, были произведены перехват и ликвидация одного БПЛА.Предварительная информация указывает на отсутствие пострадавших среди жителей и каких-либо разрушений на земле в результате инцидента.